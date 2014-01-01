US Open. Кабаль и Фара – чемпионы в парном разряде

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у мужчин в парном разряде состоялся финальный матч.



Первый дуэт турнира, колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль (1-й в парном рейтинге ATP) и Роберт Фара (1) взяли верх над восьмыми сеяными испанцем Марселем Гранольерсом (27) и аргентинцем Орасио Себальосом (7) со счетом 6:4, 7:5.



Матч продолжался 1 час 31 минуту. Кабаль и Фара сделали три брейка и не удержали одну свою подачу. На их счету два эйса и три двойные ошибки, а Гранольерс и Себальос четыре раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.



Кабаль и Фара стали обладателями второго титула на турнирах «Большого шлема». Первый они завоевали на Уимблдоне-2019.

