На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Сапронов: Сегодняшнюю Серену Уильямс мог остановить только «Джавелин»
Сапронов: Сегодняшнюю Серену Уильямс мог остановить только «Джавелин»Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов прокомментировал полуфинальный матч US Open, в котором  украинка Элина Свитолина уступила американке Серене Уильямс.

 «Сегодняшнюю Серену Вильямс мог остановить только «Джавелин FGM-148». Это был реальный танк. Меня терзают смутные сомнения, я знаю и понимаю биохимию и фармакологию спорта. Так бежать в 38 лет? Это даже не вау.

Элина, спасибо тебе за возможность мне и десяткам тысяч поклонников твоего таланта в Украине, болеть и переживать за украинского игрока в полуфиналах Уимблдона и US Open. Я горжусь тобой.

Если бы мне кто-то сказал в мае, что ты сыграешь в полуфинале Wimbledon и в полуфинале US Open, я бы назвал этого человека профаном. С той чередой январско-февральских травм, а я знаю внутреннюю кухню – ты сделала невероятное.  Ты в очередной раз доказала,что невозможное - возможно! Надо только пахать и верить!

Ты - третья ракетка Мира. ТРЕТЬЯ в своей профессии.
 
Спасибо Эндрю Батлз, ты крутой тренер, у меня нет сомнений. Спасибо Гаэль Монфис, ты настоящий друг и настоящий ее любимый человек, я видел твои тренировки с Элиной.

Я живу в теннисе 25 лет и не знаю второго такого игрока из топ-10, который ради любимой, стоял и разминал ее перед матчами на публичных кортах», – написал Сапронов в Фейсбуке.

Серена Уильямс: Свитолина могла сыграть лучше

Элина Свитолина: У меня были шансы, но Серена сыграла очень собрано
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео)
US Open. Свитолина уступила Серене Уильямс место в финале
Сапронов: Маму Лопатецкой нужно отстранить от тенниса, она гонится за деньгами, жертвуя здоровьем дочери
Свитолина уступила Серене Уильямс место в финале турнира в Цинциннати
Australian Open. Свитолина уступила Серене Уильямс в трех сетах
Халеп: Я способна обыграть Серену Уильямс в финале Уимблдона
Халеп: Я больше хочу выиграть Уимблдон, чем остановить Серену
Свитолина: Это так по-особенному, обыграть Серену Уильямс на Олимпиаде
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Сапронов: Сегодняшнюю Серену Уильямс мог остановить только «Джавелин»
Серена Уильямс: Свитолина могла сыграть лучше
Элина Свитолина: У меня были шансы, но Серена сыграла очень собрано
US Open. Андрееску - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)
US Open. Андрееску стала финалисткой, победив Бенчич

Последние новости спорта

18:31

Джошуа объяснил почему Леннокс Льюис «клоун», а Владимр Кличко – классный дядька 37 | Бокс

18:21

Формула-1. Гран-при Италии. Леклер – лучший во второй сессии свободных заездов. 52 | Формула-1

18:05

Состав сборной Украины на ЧМ -2019 по вольной, женской и греко-римской борьбе 51 | Борьба

17:15

Макс Ферстаппен: Росберг – это новый Жак Вильнёв 56 | Формула-1

17:05

Двукратная чемпионка ОИ по лёгкой атлетике Семеня начнёт карьеру в футболе 64 | Легкая атлетика

16:55

Южная Корея потребовала запретить флаг Восходящего солнца на ОИ-2020 в Токио 71 | Олимпийские игры

15:54

Баскетбол. ЧМ-2019 (мужчины). Сербия разгромила Пуэрто-Рико, Россия проиграла Польше 125 | Баскетбол

14:56

Формула-1. Гран-при Италии. Леклер – лучший в первой сессии свободных заездов 101 | Формула-1

12:21

Джош Тейлор: Парня калибра Ломаченко ты видишь один раз в жизни 120 | Бокс

12:07

На Олимпиаде-2020 могут использовать снежные пушки для охлаждения зрителей 99 | Олимпийские игры

Все новости

ВИДЕО

US Open. Андрееску - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)

US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Руис и Джошуа встретились на пресс-конференции в Саудовской Аравии (Видео)

US Open. Берреттини - Монфис: обзор матча 1/4 финала (Видео)

US Open. Надаль - Шварцман: обзор матча 1/4 финала (Видео)

US Open. Андрееску - Мертенс: обзор матча 1/4 финала (Видео)

US Open. Бенчич - Векич: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

US Open. Свитолина уступила Серене Уильямс место в финале
US Open. Свитолина обыграла Конту и в полуфинале встретится с Сереной Уильямс
Дарья Белодед - лучшая спортсменка августа в Украине
US Open. Свитолина обыграла Кис и вышла в 1/4 финала
Украинский пара-гребец Роман Полянский завоевал золото на чемпионате мира в Австрии


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2019 (123)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги