Сапронов: Сегодняшнюю Серену Уильямс мог остановить только «Джавелин»

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов прокомментировал полуфинальный матч US Open, в котором украинка Элина Свитолина уступила американке Серене Уильямс.«Сегодняшнюю Серену Вильямс мог остановить только «Джавелин FGM-148». Это был реальный танк. Меня терзают смутные сомнения, я знаю и понимаю биохимию и фармакологию спорта. Так бежать в 38 лет? Это даже не вау.Элина, спасибо тебе за возможность мне и десяткам тысяч поклонников твоего таланта в Украине, болеть и переживать за украинского игрока в полуфиналах Уимблдона и US Open. Я горжусь тобой.Если бы мне кто-то сказал в мае, что ты сыграешь в полуфинале Wimbledon и в полуфинале US Open, я бы назвал этого человека профаном. С той чередой январско-февральских травм, а я знаю внутреннюю кухню – ты сделала невероятное. Ты в очередной раз доказала,что невозможное - возможно! Надо только пахать и верить!Ты - третья ракетка Мира. ТРЕТЬЯ в своей профессии.Спасибо Эндрю Батлз, ты крутой тренер, у меня нет сомнений. Спасибо Гаэль Монфис, ты настоящий друг и настоящий ее любимый человек, я видел твои тренировки с Элиной.Я живу в теннисе 25 лет и не знаю второго такого игрока из топ-10, который ради любимой, стоял и разминал ее перед матчами на публичных кортах», – написал Сапронов в Фейсбуке