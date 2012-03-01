На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Серена Уильямс: Свитолина могла сыграть лучше
Серена Уильямс: Свитолина могла сыграть лучшеАмериканка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от выхода в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале она обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:1.

US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

«Если честно, выход в ещё один финал — это сумасшествие. Но я меньшего и не жду, — цитирует Уильямс официальный сайт турнира. - Сегодня я играла уверенно. Конечно, я не показала свой лучший теннис. Интересно, что и Элина это отметила. Она настоящий профессионал. Пожалуй, она тоже могла сыграть лучше. Я знаю, что сама могла действовать лучше. Но теперь я концентрируюсь на следующей матче.

После Уимблдона я хотела сыграть как можно больше. Я собиралась выступить в Цинциннати. Вообще, у меня были прекрасные планы на лето. К сожалению, всё получилось не так. Но, по крайней мере, я провела несколько матчей. Я многому научилась за время выступлений, но понимаю, что самое главное — оставаться расслабленной.

Я чувствовала, что была готова к US Open. Перед Уимблдоном у меня была неделя на подготовку. К Австралии я была готова здорово, но повредила голеностоп. На «Ролан Гаррос» я вообще могла не сыграть. Это просто стало бонусом. У меня был очень сложный год из-за травм, мне не везло. Мне нужно было, наконец, полностью избавиться от травм».

В финале Серена сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Серена Уильямс: «В первом сете с Возняцки на корте была не я»
Серена Уильямс: «Я знаю, что могу играть лучше»
Свитолина о предстоящей встрече с Уильямс-младшей: Матч с Сереной — это большое испытание
Элина Свитолина: В матче с Бузарнеску не могла найти свой ритм
Серена Уильямс: Я знаю, что могу играть в десять раз лучше
Серена Уильямс: Надеюсь, что смогу победить Свитолину, хотя всегда за нее болею
Серена Уильямс: Я была не похожа сама на себя в матче с Гарсией
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Серена Уильямс: Свитолина могла сыграть лучше
Элина Свитолина: У меня были шансы, но Серена сыграла очень собрано
US Open. Андрееску - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)
US Open. Андрееску стала финалисткой, победив Бенчич
US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Последние новости спорта

10:22

Серена Уильямс: Свитолина могла сыграть лучше 26 | Теннис

09:55

Элина Свитолина: У меня были шансы, но Серена сыграла очень собрано 56 | Теннис

09:28

US Open. Андрееску - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео) 69 | Теннис / Видео

09:16

US Open. Андрееску стала финалисткой, победив Бенчич 60 | Теннис

09:00

US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео) 79 | Теннис / Видео

08:51

US Open. Свитолина уступила Серене Уильямс место в финале 128 | Теннис / Главные новости спорта

19:43

Тайсон Фьюри: Усик — один из двух самых опасных бойцов хэвивейта 201 | Бокс

19:02

Баскетбол. ЧМ-2019 (мужчины). Определился состав групп второго группового этапа 246 | Баскетбол

18:40

Баскетбол. ЧМ-2019 (мужчины). Определились последние участники второго группового этапа 218 | Баскетбол

17:56

Единственная в истории Испании призерка зимней Олимпиады найдена мертвой 147 | Горнолыжный спорт

Все новости

ВИДЕО

US Open. Андрееску - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)

US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Руис и Джошуа встретились на пресс-конференции в Саудовской Аравии (Видео)

US Open. Берреттини - Монфис: обзор матча 1/4 финала (Видео)

US Open. Надаль - Шварцман: обзор матча 1/4 финала (Видео)

US Open. Андрееску - Мертенс: обзор матча 1/4 финала (Видео)

US Open. Бенчич - Векич: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

US Open. Свитолина уступила Серене Уильямс место в финале
US Open. Свитолина обыграла Конту и в полуфинале встретится с Сереной Уильямс
Дарья Белодед - лучшая спортсменка августа в Украине
US Open. Свитолина обыграла Кис и вышла в 1/4 финала
Украинский пара-гребец Роман Полянский завоевал золото на чемпионате мира в Австрии


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2019 (109)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги