US Open. Андрееску - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Бьянка Андрееску в полуфинале Открытого чемпионата США одержала победу над 12-м номером мирового рейтинга, 22-летней Белиндой Бенчич из Швейцарии со счетом

Впервые выступая в основе US Open Бьянка Андрееску выходит в финал, где её ждёт американка



15 ракетка мира, 19-летняя канадкав полуфинале Открытого чемпионата США одержала победу над 12-м номером мирового рейтинга, 22-летнейиз Швейцарии со счетом 7:6(3), 7:5 . Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут.Впервые выступая в основе US Open Бьянка Андрееску выходит в финал, где её ждёт американка Серена Уильямс