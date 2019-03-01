US Open. Андрееску стала финалисткой, победив Бенчич

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты. Хард. Призовой фонд $57, 238,700. 128 участников.

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у женщин в одиночном разряде проходили полуфинальные матчи.15 ракетка мира, 19-летняя канадка(15) одержала победу над 12-м номером мирового рейтинга, 22-летней(13) из Швейцарии со счетом 7:6(3), 7:5.Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. Соперницы взяли по три подачи друг друга. Андрееску выполнила семь эйсов и допустила девять двойных ошибок, а Бенчич два раза подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. На счету победительницы 40 виннерсов и 38 невынужденных ошибок, у Бенчич – 16/32 соответственно.Бьянка Андрееску впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема», а ее соперницей будет титулованная американка Серена Уильямс, которая будет бороться за свой 24-й титул на ТБШ.Бьянка Андрееску (Канада, 15) – Белинда Бенчич (Швейцария, 13) – 7:6(3), 7:5