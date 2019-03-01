На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

US Open. Андрееску стала финалисткой, победив Бенчич
US Open. Андрееску стала финалисткой, победив БенчичВ Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у женщин в одиночном разряде проходили полуфинальные матчи. 

15 ракетка мира, 19-летняя канадка Бьянка Андрееску (15) одержала победу над 12-м номером мирового рейтинга, 22-летней Белиндой Бенчич (13) из Швейцарии со счетом 7:6(3), 7:5.

Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. Соперницы взяли по три подачи друг друга. Андрееску выполнила семь эйсов и допустила девять двойных ошибок, а Бенчич два раза подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. На счету победительницы 40 виннерсов и 38 невынужденных ошибок, у Бенчич – 16/32 соответственно.

Бьянка Андрееску впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема», а ее соперницей будет титулованная американка Серена Уильямс, которая будет бороться за свой 24-й титул на ТБШ.

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты.  Хард. Призовой фонд $57, 238,700. 128 участников.
1/2 финала. Женщины.
Бьянка Андрееску (Канада, 15) – Белинда Бенчич (Швейцария, 13) – 7:6(3), 7:5
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

US Open. Андрееску стала соперницей Бенчич по полуфиналу
Торонто. Серена Уильямс и Бьянка Андрееску встретятся в финале
US Open. Бенчич победила Векич и вышла в полуфинал
US Open. Бьянка Андрееску и Элисе Мертенс поспорят за путевку в полуфинал
US Open. Андрееску - Мертенс: обзор матча 1/4 финала (Видео)
US Open. Свитолина уступила Серене Уильямс место в финале
Торонто. Бьянка Андрееску стала чемпионкой турнира после отказа Серены Уильямс (+Видео)
Индиан-Уэллс. Андрееску победила Кербер в финале
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Серена Уильямс: Свитолина могла сыграть лучше
Элина Свитолина: У меня были шансы, но Серена сыграла очень собрано
US Open. Андрееску - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)
US Open. Андрееску стала финалисткой, победив Бенчич
US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Последние новости спорта

10:22

Серена Уильямс: Свитолина могла сыграть лучше 25 | Теннис

09:55

Элина Свитолина: У меня были шансы, но Серена сыграла очень собрано 55 | Теннис

09:28

US Open. Андрееску - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео) 68 | Теннис / Видео

09:16

US Open. Андрееску стала финалисткой, победив Бенчич 60 | Теннис

09:00

US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео) 79 | Теннис / Видео

08:51

US Open. Свитолина уступила Серене Уильямс место в финале 127 | Теннис / Главные новости спорта

19:43

Тайсон Фьюри: Усик — один из двух самых опасных бойцов хэвивейта 201 | Бокс

19:02

Баскетбол. ЧМ-2019 (мужчины). Определился состав групп второго группового этапа 246 | Баскетбол

18:40

Баскетбол. ЧМ-2019 (мужчины). Определились последние участники второго группового этапа 218 | Баскетбол

17:56

Единственная в истории Испании призерка зимней Олимпиады найдена мертвой 147 | Горнолыжный спорт

Все новости

ВИДЕО

US Open. Андрееску - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)

US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Руис и Джошуа встретились на пресс-конференции в Саудовской Аравии (Видео)

US Open. Берреттини - Монфис: обзор матча 1/4 финала (Видео)

US Open. Надаль - Шварцман: обзор матча 1/4 финала (Видео)

US Open. Андрееску - Мертенс: обзор матча 1/4 финала (Видео)

US Open. Бенчич - Векич: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

US Open. Свитолина уступила Серене Уильямс место в финале
US Open. Свитолина обыграла Конту и в полуфинале встретится с Сереной Уильямс
Дарья Белодед - лучшая спортсменка августа в Украине
US Open. Свитолина обыграла Кис и вышла в 1/4 финала
Украинский пара-гребец Роман Полянский завоевал золото на чемпионате мира в Австрии


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2019 (109)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги