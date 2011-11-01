Гаэль Монфис: Теперь я буду болеть за свою девушку

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение в матче с итальянцем Маттео Берреттини в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счётом



US Open. Берреттини - Монфис: обзор матча 1/4 финала (Видео)

«Моя подача не работала. Я допустил много двойных ошибок и слишком часто не попадал первым мячом, — цитирует Монфиса RFI. - Это стало ключевым моментом. Я боролся с этим и с соперником. Пришлось нелегко. Я старался изо всех сил.



Я умею проигрывать достойно. Сегодня я выложился по полной. Зрители были невероятны. Они помогали мне идти вперёд. Было весело. Именно ради такого я и играю. Конечно, мне бы хотелось победить сегодня. Но теперь я буду болеть за свою девушку».



Девушкой Гаэля является украинка Элина Свитолина. Её соперницей в полуфинале US Open будет американка Серена Уильямс. Матч состоится в ночь на 7 сентября (02:00) по киевскому времени. Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение в матче с итальянцем Маттео Берреттини в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счётом 6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 6:7 (5:7) «Моя подача не работала. Я допустил много двойных ошибок и слишком часто не попадал первым мячом, — цитирует Монфиса RFI. - Это стало ключевым моментом. Я боролся с этим и с соперником. Пришлось нелегко. Я старался изо всех сил.Я умею проигрывать достойно. Сегодня я выложился по полной. Зрители были невероятны. Они помогали мне идти вперёд. Было весело. Именно ради такого я и играю. Конечно, мне бы хотелось победить сегодня. Но теперь я буду болеть за свою девушку».Девушкой Гаэля является украинка Элина Свитолина. Её соперницей в полуфинале US Open будет американка Серена Уильямс. Матч состоится в ночь на 7 сентября (02:00) по киевскому времени.