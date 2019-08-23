Рафаэль Надаль назвал основные причины своей успешной карьеры

Рафаэль Надаль объяснил, за счёт чего ему удаётся выступать на высоком уровне на протяжении долгого времени. За карьеру Надаль взял 83 титула в одиночном разряде, в том числе 35 на турнирах серии «Мастерс».



«Считаю, мой успех объясняется не только бойцовским духом, — приводит слова Надаля официальный сайт ATP. - Дело в другом. На протяжении всей моей жизни, всей карьеры, считаю, я проявил твёрдый характер. Это помогает сохранять ментальную сосредоточенность, но оставаться при этом расслабленным, а также уважать любого соперника, до самого конца бороться за каждое очко, гейм, сет и матч.



Говорят, на корте я сильный боец с сильным характером. Но я не один такой — в туре много игроков, которые хорошо сражаются».



По количеству титулов на турнирах «Большого шлема» Надаль уступает лишь

View this post on Instagram All set for the last slam of rhe year with my #PureAero from #Babolat. #Vamos @usopen A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) on Aug 23, 2019 at 6:35am PDT

33-летний испанский теннисистобъяснил, за счёт чего ему удаётся выступать на высоком уровне на протяжении долгого времени. За карьеру Надаль взял 83 титула в одиночном разряде, в том числе 35 на турнирах серии «Мастерс».«Считаю, мой успех объясняется не только бойцовским духом, — приводит слова Надаля официальный сайт ATP. - Дело в другом. На протяжении всей моей жизни, всей карьеры, считаю, я проявил твёрдый характер. Это помогает сохранять ментальную сосредоточенность, но оставаться при этом расслабленным, а также уважать любого соперника, до самого конца бороться за каждое очко, гейм, сет и матч.Говорят, на корте я сильный боец с сильным характером. Но я не один такой — в туре много игроков, которые хорошо сражаются».По количеству титулов на турнирах «Большого шлема» Надаль уступает лишь Роджеру Федереру : 18 против 20.