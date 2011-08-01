Навратилова: Публике не стоило освистывать Джоковича на US Open





«Поведение зрителей, усомнившихся, что Джокович честно выкладывался, прежде чем сняться с матча, и освистывавших его, когда он покидал корт, — неприемлемо. Надо было успокоиться. Все мы профессионалы, все хотим играть и не хотим заканчивать матчи досрочно», — цитирует Навратилову Tennis World USA.



Это уже четвёртый случай, когда Джокович снялся по ходу матча на турнире «Большого шлема». В 2006 году он не смог закончить матч с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос», в 2009-м — с Энди Роддиком на Открытом чемпионате Австралии, а в 2017-м — с Томашем Бердыхом на Уимблдоне.



У Джоковича 16 титулов на турнирах «Большого шлема». Впереди него только 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Мартина Навратилова прокомментировала поведение болельщиков на Открытом чемпионате США, освиставших Новака Джоковича , после того как он снялся с матча со Стэном Вавринкой в четвёртом круге турнира. Вавринка выиграл первые два сета — 6:4, 7:5, — а в третьей партии при счёте 2:1 в пользу соперника Джокович из-за травмы плеча отказался от продолжения борьбы.«Поведение зрителей, усомнившихся, что Джокович честно выкладывался, прежде чем сняться с матча, и освистывавших его, когда он покидал корт, — неприемлемо. Надо было успокоиться. Все мы профессионалы, все хотим играть и не хотим заканчивать матчи досрочно», — цитирует Навратилову Tennis World USA.Это уже четвёртый случай, когда Джокович снялся по ходу матча на турнире «Большого шлема». В 2006 году он не смог закончить матч с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос», в 2009-м — с Энди Роддиком на Открытом чемпионате Австралии, а в 2017-м — с Томашем Бердыхом на Уимблдоне.У Джоковича 16 титулов на турнирах «Большого шлема». Впереди него только Роджер Федерер и Надаль, у которых 20 и 18 титулов соответственно.