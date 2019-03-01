Элисе Мертенс объяснила, почему соперницам сложно победить Бьянку Андрееску

Бельгийка Элисе Мертенс, проигравшая в четвертьфинале Открытого чемпионата США 19-летней канадке Бьянке Андрееску со счётом



«Она никогда не сдаётся, — цитирует Мертенс официальный сайт турнира. - Во втором и третьем сетах у неё стала лучше проходить подача. Она здорово бегает, достаёт мячи и не так часто ошибается. Думаю, дело в этом. Я старалась играть агрессивно, вынуждала её много двигаться. В матче с ней нужно действовать активно.



Ближе к концу матча Бьянка стала лучше принимать мяч. Она очень молода и никакого давления не испытывает. Она здорово действует в важных моментах. У Андрееску очень мощные удары, и при этом она прекрасно двигается».



В полуфинале Бьянка сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Бельгийка Элисе Мертенс, проигравшая в четвертьфинале Открытого чемпионата США 19-летней канадке Бьянке Андрееску со счётом 6:3, 2:6, 3:6 , объяснила успешные результаты соперницы в этом сезоне. Бьянка выиграла 11 матчей подряд.«Она никогда не сдаётся, — цитирует Мертенс официальный сайт турнира. - Во втором и третьем сетах у неё стала лучше проходить подача. Она здорово бегает, достаёт мячи и не так часто ошибается. Думаю, дело в этом. Я старалась играть агрессивно, вынуждала её много двигаться. В матче с ней нужно действовать активно.Ближе к концу матча Бьянка стала лучше принимать мяч. Она очень молода и никакого давления не испытывает. Она здорово действует в важных моментах. У Андрееску очень мощные удары, и при этом она прекрасно двигается».В полуфинале Бьянка сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.