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US Open. Надаль - Шварцман: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Вторая ракетка мира, 36-летний испанец Рафаэль Надаль в матче 1/4 финала на Открытом чемпионате США по теннису одержал победу над 27-летним аргентинцем Диего Шварцманом, занимающим в рейтинге ATP 21-е место, со счетом 6:4, 7:5, 6:2. Матч продолжался 2 часа 46 минут.
В полуфинале соперником Надаля будет итальянец Маттео Берреттини.

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