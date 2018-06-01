US Open. Надаль - Шварцман: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Рафаэль Надаль в матче 1/4 финала на Открытом чемпионате США по теннису одержал победу над 27-летним аргентинцем Диего Шварцманом, занимающим в рейтинге ATP 21-е место, со счетом

В полуфинале соперником Надаля будет итальянец Маттео Берреттини.



Вторая ракетка мира, 36-летний испанецв матче 1/4 финала на Открытом чемпионате США по теннису одержал победу над 27-летним аргентинцем, занимающим в рейтинге ATP 21-е место, со счетом 6:4, 7:5, 6:2 . Матч продолжался 2 часа 46 минут.В полуфинале соперником Надаля будет итальянец Маттео Берреттини.