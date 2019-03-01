US Open. Бенчич победила Векич и вышла в полуфинал

Белинда Бенчич (Швейцария). Фото: j48tennis.net

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты. Хард. Призовой фонд $57, 238,700. 128 участниц.

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.12-я ракетка мира, 22-летняя представительница Швейцарии(13) одержала поеду над 23-летней хорваткой(23), занимающей в мировом рейтинге 23-е место, со счетом 7:6(5), 6:3.За 1 час 40 минут игрового времени Бенчич сделала два брейка и не удержала одну свою подачу. На счету Белинды восемь эйсов и семь двойных ошибок, а Векич четыре раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче.В полуфинале соперницей Бенчич станет победительница матча Бьянка Андрееску (Канада, 15) – Элисе Мертенс (Бельгия, 25).Белинда Бенчич (Швейцария, 13) – Донна Векич (Хорватия, 23) – 7:6(5), 6:3