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US Open. Бенчич победила Векич и вышла в полуфинал
US Open. Бенчич победила Векич и вышла в полуфиналБелинда Бенчич (Швейцария). Фото: j48tennis.net
В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала. 

12-я ракетка мира,  22-летняя  представительница Швейцарии Белинда Бенчич (13) одержала поеду над 23-летней хорваткой Донной Векич (23), занимающей в мировом рейтинге 23-е место, со счетом 7:6(5), 6:3.

За 1 час 40 минут игрового времени Бенчич сделала два брейка и не удержала одну свою подачу. На счету Белинды восемь эйсов и семь двойных ошибок, а Векич четыре раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче.

В полуфинале соперницей Бенчич станет победительница матча Бьянка Андрееску (Канада, 15) – Элисе Мертенс (Бельгия, 25).

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты. Хард. Призовой фонд $57, 238,700. 128 участниц.
1/4 финала. Женщины.
Белинда Бенчич (Швейцария, 13) – Донна Векич (Хорватия, 23) – 7:6(5), 6:3
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