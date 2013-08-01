48 тыс. билетов на матч Федерера и Надаля в ЮАР раскупили за 10 минут





«Мы приятно поражены восторженной реакцией на открытие продажи билетов. Искренне благодарим вас за поддержку. Продажа билетов онлайн стартовала в 9 часов утра по местному времени, и все они были проданы менее чем за десять минут.



Чтобы у каждого был хороший обзор, матч посетят 48 тысяч зрителей, но мы рассматриваем возможность возведения дополнительных трибун. Не забудьте, что матч будет транслироваться по ТВ», — цитирует Хендель IOL.co.za.



Федерер уже завершил борьбу на Открытом чемпионате США, проиграв Григору Димитрову, а Надаль 4 сентября сразится за выход в полуфинал с аргентинцем Диего Шварцманом.



7 февраля 2020 года в Кейптауне состоится выставочный теннисный матч с участием Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Мероприятие, проводимое при поддержке фонда Федерера, вызвало невероятный интерес у публики. По словам генерального директора фонда Жанин Хендель, билеты на матч были раскуплены менее чем за десять минут после поступления в продажу.«Мы приятно поражены восторженной реакцией на открытие продажи билетов. Искренне благодарим вас за поддержку. Продажа билетов онлайн стартовала в 9 часов утра по местному времени, и все они были проданы менее чем за десять минут.Чтобы у каждого был хороший обзор, матч посетят 48 тысяч зрителей, но мы рассматриваем возможность возведения дополнительных трибун. Не забудьте, что матч будет транслироваться по ТВ», — цитирует Хендель IOL.co.za.Федерер уже завершил борьбу на Открытом чемпионате США, проиграв Григору Димитрову, а Надаль 4 сентября сразится за выход в полуфинал с аргентинцем Диего Шварцманом.