Серена Уильямс: Я очень люблю свою работу, поэтому очень страстно к ней отношусь

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала свою победу над китаянкой Ван Цян в полуфинале US Open. Серена разгромила свою соперницу со счетом 6:1, 6:0.



«Всё хорошо. Ради таких побед мы и тренируемся, - приводит слова Серены пресс-служба US Open. - Я хорошо поработала над скоростью и игрой на приёме. Так что у моей оппонентки не было особых шансов. В этом матче у меня отличная статистика. Я могу хорошо двигаться, когда хочу. Это был именно тот случай.



У меня не было проблем с голеностопом. Просто по ходу встречи тейп немного ослаб, я хотела его подтянуть, чтобы ничего не случилось.



Я не стараюсь запугивать своих соперниц. Я всегда была такой: плакала, кричала и жаловалась на корте. Я очень люблю свою работу, поэтому очень страстно к ней отношусь».



За выход в финал US Open Серена Уильямс сыиграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Напомним, американка является шестикратной чемпионкой US Open (1999, 2002, 2008, 2012—2014).