Патрик Муратоглу: Сейчас цель Серены - не проиграть еще один финал

Тренер американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу оценил выступление своей подопечной на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.«Я уже говорил, что уровень тенниса растёт. Серена здорово провела матч с Мартич и предыдущую встречу. Нет повода для волнения, - приводит слова Муратоглу пресс-служба WTA. - На первой неделе у неё были и непростые матчи. Например, Макнейли смогла выбить её из колеи необычной игрой. Однако, Серена нашла способ победить и сейчас продолжает прибавлять.Время работает на неё. Это звучит странно, учитывая её возраст. Но она двигается гораздо лучше, чем несколько месяцев назад.Сейчас её цель - не проиграть ещё один финал. Это особая стадия турнира. И хотя Серена много раз доходила до неё, финалы всегда вызывают особые эмоции. А уж от Серены все всегда ждут только побед».Серена Уильямс вышла в 1/4 финала US Open, обыграв хорватку Петру Мартич – 6:3, 6:4. За место в полуфинале американка поспорит с Ван Цян их Китая.