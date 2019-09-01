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Патрик Муратоглу: Сейчас цель Серены - не проиграть еще один финал
Патрик Муратоглу: Сейчас цель Серены - не проиграть еще один финалТренер американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу оценил выступление своей подопечной на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

«Я уже говорил, что уровень тенниса растёт. Серена здорово провела матч с Мартич и предыдущую встречу. Нет повода для волнения, - приводит слова Муратоглу пресс-служба WTA. - На первой неделе у неё были и непростые матчи. Например, Макнейли смогла выбить её из колеи необычной игрой. Однако, Серена нашла способ победить и сейчас продолжает прибавлять.

Время работает на неё. Это звучит странно, учитывая её возраст. Но она двигается гораздо лучше, чем несколько месяцев назад.

Сейчас её цель - не проиграть ещё один финал. Это особая стадия турнира. И хотя Серена много раз доходила до неё, финалы всегда вызывают особые эмоции. А уж от Серены все всегда ждут только побед».

Серена Уильямс вышла в 1/4 финала US Open, обыграв хорватку Петру Мартич – 6:3, 6:4. За место в полуфинале американка поспорит с Ван Цян их Китая.
По материалам: GoTennis.ru
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