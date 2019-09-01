Александр Зверев — о конфликте Медведева с болельщиками: Он переходит черту

Немецкий теннисист Александр Зверев на пресс-конференции ответил на вопрос об отношении к конфликтной ситуации вокруг россиянина Даниила Медведева и освистывающих его на US Open болельщиках. В одном из моментов матча с испанцем Фелисьяно Лопесом Даниил не выдержал и показал трибунам средний палец.



«Я уже говорил об этом пару дней назад на пресс-конференции. Есть много молодых ребят, которые делают не то, что нужно, — цитирует Зверева официальный сайт турнира . - Я не хочу, чтобы новое поколение знали только благодаря этому.



Например, Циципас часто перебарщивает, меняя обувь по 15 раз в течение турнира или выходя в туалет по ходу сета. Пусть за вас говорят ваши ракетки. Вам не нужно делать что-то другое, чтобы отвлечь соперника. Постарайтесь просто выиграть.



Сейчас Медведев тоже переходит черту. Но он побеждает. Он в четвертьфинале. Он будет играть со Стэном. Если выигрываешь, остальное не так уж важно. Но я надеюсь, что игроки нового поколения будут брать пример с Роджера и Рафы, которые всю карьеру играют невероятно. За них говорят их ракетки, они не отвлекают соперников. Они и сейчас побеждают. Надеюсь, в Next Gen будут видны перемены в этом плане».

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