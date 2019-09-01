Рафаэль Надаль: Джокович не заслуживает того, чтобы его освистывали





«Конечно, Джокович не заслуживает того, чтобы его освистывали, — приводит слова Надаля Yahoo Sports. - Он невероятный спортсмен. Если он был вынужден сняться, то только потому, что никак не мог продолжить матч. Для него такое развитие событий на корте Артура Эша болезненнее, чем для других. Он упустил возможность выиграть ещё один турнир Большого шлема».



Надаль вышел в четвертьфинал, обыграв хорвата Марина Чилича со счётом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2. Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поведение зрителей во время матча серба Новака Джоковича и швейцарца Стэна Вавринки в четвёртом круге US Open. Когда уроженец Белграда принял решение отказаться от продолжения борьбы из-за травмы плеча, он был освистан.«Конечно, Джокович не заслуживает того, чтобы его освистывали, — приводит слова Надаля Yahoo Sports. - Он невероятный спортсмен. Если он был вынужден сняться, то только потому, что никак не мог продолжить матч. Для него такое развитие событий на корте Артура Эша болезненнее, чем для других. Он упустил возможность выиграть ещё один турнир Большого шлема».Надаль вышел в четвертьфинал, обыграв хорвата Марина Чилича со счётом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2.

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