US Open. Бьянка Андрееску – Тэйлор Таунсенд: обзор матча четвертого круга (Видео)

Бьянка Андееску (15) стала четвертьфиналисткой, одержав победу в матче четвертого круга на Открытом чемпионате США по теннису над прошедшей через квалификацию американкой Тэйлор Таунсенд, занимающей в мировом рейтинге 116-е место, со счетом

За место в полуфинале US Open Андрееску сразится с голландкой Элисе Мертенс.



15-я ракетка мира, канадка(15) стала четвертьфиналисткой, одержав победу в матче четвертого круга на Открытом чемпионате США по теннису над прошедшей через квалификацию американкой, занимающей в мировом рейтинге 116-е место, со счетом 6:1, 4:6, 6:2 . Матч продолжался 1 час 55 минут.За место в полуфинале US Open Андрееску сразится с голландкой Элисе Мертенс.

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