Элина Свитолина: В матче с Мэдисон Кис я показала качественный теннис

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу в матче четвертого круга на Открытом чемпионате США над американкой Мэдисон Кис со счетом



«В матче с Мэдисон Кис я показала качественный теннис от начала и до конца игры, это было хорошее выступление. Сейчас я хорошо себя чувствую физически, а это всегда помогает моей игре.

На подаче мне удалось сыграть вариативно, все важные очки сложились в мою пользу, это придало мне уверенность играть более агрессивно на подаче.

Кис, в свою очередь, возможно, не сильно чувствовала мяч на приеме. Когда мы играли с ней здесь два года назад, для меня это был очень трудный матч и болезненное поражение. В таких матчах ты учишься, как совершенствовать игру и справляться с давлением.



US Open. Свитолина - Кис: обзор матча четвертого круга (Видео)

Если говорить о Йоханне Конте, то она трудный соперник, мне надо быстро двигаться, очень надежно играть сзади в матчах против неё. Я знаю, чего от нее ожидать, мы тренировались вместе в Лондоне, выступали в паре. Она всегда хорошо играет на Шлемах, она игрок топ-10 и сама по себе приятная девушка. Так что, мы знаем друг друга и у нас нормальные отношения». Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу в матче четвертого круга на Открытом чемпионате США над американкой Мэдисон Кис со счетом 7:5, 6:4 «В матче с Мэдисон Кис я показала качественный теннис от начала и до конца игры, это было хорошее выступление. Сейчас я хорошо себя чувствую физически, а это всегда помогает моей игре.На подаче мне удалось сыграть вариативно, все важные очки сложились в мою пользу, это придало мне уверенность играть более агрессивно на подаче.Кис, в свою очередь, возможно, не сильно чувствовала мяч на приеме. Когда мы играли с ней здесь два года назад, для меня это был очень трудный матч и болезненное поражение. В таких матчах ты учишься, как совершенствовать игру и справляться с давлением.Если говорить о Йоханне Конте, то она трудный соперник, мне надо быстро двигаться, очень надежно играть сзади в матчах против неё. Я знаю, чего от нее ожидать, мы тренировались вместе в Лондоне, выступали в паре. Она всегда хорошо играет на Шлемах, она игрок топ-10 и сама по себе приятная девушка. Так что, мы знаем друг друга и у нас нормальные отношения».

По материалам: Большой теннис Украины

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