US Open. Димитров – де Минор: обзор матча четвертого круга (Видео)

Григор Димитров, занимающий в мировом рейтинге 78-е место, в матче четвертого круга Открытого чемпионата США нанес поражение 38-й ракетке мира австралийцу Алексу де Минору со счетом 7:5, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

В четвертьфинале соперником Димитрова будет швейцарец



Болгарский теннисист, занимающий в мировом рейтинге 78-е место, в матче четвертого круга Открытого чемпионата США нанес поражение 38-й ракетке мира австралийцусо счетом 7:5, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.В четвертьфинале соперником Димитрова будет швейцарец Роджер Федерер

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