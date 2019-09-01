US Open. Федерер - Гоффен: обзор матча четвертого круга (Видео)

Роджер Федерер в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису разгромил бельгийца Давида Гоффена, занимающего в мировом рейтинге 15-е место, со счетом

Следующим соперником Федерера будет болгарин Григор Димитров.





Третья ракетка мира, швейцарецв матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису разгромил бельгийца, занимающего в мировом рейтинге 15-е место, со счетом 6:2, 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.Следующим соперником Федерера будет болгарин Григор Димитров.

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