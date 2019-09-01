На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

US Open.Федерер и Димитров встретятся в 1/4 финала
US Open.Федерер и Димитров встретятся в 1/4 финалаВ Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Третья ракетка мира, 38-летний швейцарец Роджер Федерер разгромил 28-летнего бельгийца Давида Гоффена, занимающего в мировом рейтинге 15-е место, со счетом 6:2, 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Федерер выиграл девять геймов на подаче Гоффена и проиграл два на своей. На счету Роджера 10 эйсов и три двойные ошибки, а Давид ни разу не подал навылет и четыре раза ошибся на подаче.

Следующим соперником Федерера будет болгарин Григор Димитров, который за 2 часа 5 минут в трех сетах обыграл австралийца Алекса де Минора – 7:5, 6:3, 6,4.

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты.  Хард. Призовой фонд $57,238,700. 128 участников.
Четвертый  круг
Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Давид Гоффен (Бельгия, 15) – 6:2, 6:2, 6:0
Григор Димитров (Болгария) – Алекс де Минор (Австралия) – 7:5, 6:3, 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Элина Свитолина: В матче с Мэдисон Кис я показала качественный теннис
Мэдисон Кис рассказала о причинах поражения от Свитолиной в 1/8 финала US Open
US Open. Димитров – де Минор: обзор матча четвертого круга (Видео)
US Open. Федерер - Гоффен: обзор матча четвертого круга (Видео)
US Open.Федерер и Димитров встретятся в 1/4 финала

Последние новости спорта

20:16

Элина Свитолина: В матче с Мэдисон Кис я показала качественный теннис 125 | Теннис

19:34

Мэдисон Кис рассказала о причинах поражения от Свитолиной в 1/8 финала US Open 128 | Теннис

19:23

Дарья Белодед - лучшая спортсменка августа в Украине 124 | Единоборства / Главные новости спорта

19:13

Льюис Хэмилтон: Сложный уик-энд для всех нас 99 | Формула-1

19:08

Кристофер Фрум возобновил тренировки на велосипеде (+Видео) 108 | Велоспорт

18:58

Двух китайских легкоатлеток заподозрили в том, что они мужчины (+Фото) 130 | Легкая атлетика

18:49

Леклер: Без помощи Феттеля выиграть было бы сложнее 90 | Формула-1

16:19

Поветкин поддержал Усика: Красавец, правильно сделал 137 | Бокс

15:59

Василий Ломаченко вернулся в Украину (+Видео) 163 | Бокс / Видео

15:40

Кэмпбелл: С Ломаченко я выиграл не менее пяти раундов, судейские записки – чушь 135 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Василий Ломаченко вернулся в Украину (+Видео)

US Open. Димитров – де Минор: обзор матча четвертого круга (Видео)

US Open. Федерер - Гоффен: обзор матча четвертого круга (Видео)

US Open. Новак Джокович – Стэн Вавринка: обзор матча четвертого круга (Видео)

US Open. Каролина Плишкова - Йоханна Конта: обзор матча четвертого круга (Видео)

US Open. Эшли Барти – Ван Цян: обзор матча четвертого круга (Видео)

US Open. Серена Уильямс – Петра Мартич: обзор матча четвертого круга (Видео)



Топ-новости недели

Дарья Белодед - лучшая спортсменка августа в Украине
US Open. Свитолина обыграла Кис и вышла в 1/4 финала
Украинский пара-гребец Роман Полянский завоевал золото на чемпионате мира в Австрии
Елена Костевич – серебряный призер этапа КМ по пулевой стрельбе в Рио-де-Жанейро
Украинки завоевали пять медалей на чемпионате Европы по боксу


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2019 (37)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги