US Open.Федерер и Димитров встретятся в 1/4 финала

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты. Хард. Призовой фонд $57,238,700. 128 участников.

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Третья ракетка мира, 38-летний швейцарецразгромил 28-летнего бельгийца, занимающего в мировом рейтинге 15-е место, со счетом 6:2, 6:2, 6:0.Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Федерер выиграл девять геймов на подаче Гоффена и проиграл два на своей. На счету Роджера 10 эйсов и три двойные ошибки, а Давид ни разу не подал навылет и четыре раза ошибся на подаче.Следующим соперником Федерера будет болгарин, который за 2 часа 5 минут в трех сетах обыграл австралийца Алекса де Минора – 7:5, 6:3, 6,4.Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Давид Гоффен (Бельгия, 15) – 6:2, 6:2, 6:0Григор Димитров (Болгария) – Алекс де Минор (Австралия) – 7:5, 6:3, 6:4