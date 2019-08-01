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US Open. Роджер Федерер – Даниэль Эванс: обзор матча третьего круга (Видео)
Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер (3) в матче третьего круга на Открытом чемпионате США по теннису обыграл британца Даниэля Эванса, занимающего в рейтинге ATP 58-е место, со счетом 6:2, 6:2, 6:1 матч длился 1 час 20 минут.
В четвертом круге Роджер Федерер встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.


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