US Open. Роджер Федерер – Даниэль Эванс: обзор матча третьего круга (Видео)

Роджер Федерер (3) в матче третьего круга на Открытом чемпионате США по теннису обыграл британца Даниэля Эванса, занимающего в рейтинге ATP 58-е место, со счетом

В четвертом круге Роджер Федерер встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.





Третья ракетка мира, швейцарец(3) в матче третьего круга на Открытом чемпионате США по теннису обыграл британца, занимающего в рейтинге ATP 58-е место, со счетом 6:2, 6:2, 6:1 матч длился 1 час 20 минут.В четвертом круге Роджер Федерер встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

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