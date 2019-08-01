US Open. Федерер и Гоффен встретятся в 1/8 финала

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты. Хард. Призовой фонд $57,238,700. 128 участников.

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 38-летний швейцарец(3) не испытал проблем в матче с 29-летним британцем, занимающим в рейтинге ATP 58-е место. Для победы со счетом 6:2, 6:2, 6:1 Роджеру потребовался 1 час 20 минут.Федерер сделал семь брейков и не удержал одну свою подачу. На его счету десять эйсов и одна двойная ошибка, а Эванс ни разу не подал навылет и четыре раза ошибся при подаче.В четвертом круге Роджер Федерер встретится с бельгийцем(15), который взял верх над испанцем- 7:6(5), 7:6(9), 7:5.Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Даниэль Эванс (Великобритания) – 6:2, 6:2, 6:1Давид Гоффен (Бельгия, 15) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 7:6(5), 7:6(9), 7:5