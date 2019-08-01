US Open. Серена Уильямс – Каролина-Мухова: обзор матча третьего круга (Видео)

Серена Уильямс (8) в матче третьего круга на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке обыграла 23-летнюю чешку Каролину Мухову, занимающую в рейтинге WTA 44 е место, со счетом

В четвертом круге соперницей Серены Уильямс будет хорватка Петра Мартич.



Восьмая ракетка мира, 37-летняя американка(8) в матче третьего круга на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке обыграла 23-летнюю чешку, занимающую в рейтинге WTA 44 е место, со счетом 6:3, 6:2 . Для победы Серене потребовался 1 час 14 минут.В четвертом круге соперницей Серены Уильямс будет хорватка Петра Мартич.

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