Мальорка. Илья Марченко завершил выступление в 1/4 финала





31-летний украинец Илья Марченко, занимающий в рейтинге ATP 430-ю строчку, проиграл 318-й ракетке мира, 24-летнему немцу Даниэлю Мазуру. Поединок длился полтора часа и завершился в пользу немца со счетом 7:6(2), 6:2.



Марченко сделал один брейк, выполнил один эйс и допустил две двойные ошибки. На счету Мазура три брейка, одиннадцать эйсов и две двойные ошибки.



Напомним,



В парном разряде Стаховский белорусом Андреем Василевским завершили выступление в 1/4 финала, проиграв россиянину Роману Сафиуллину и белорусу Владимиру Игнатику – 5:7, 2:6.

В Мальорке (Испания) на турнире ATP серии Challenger Tour - Rafa Nadal Open By Sotheby's с призовым фондом 46,600 евро в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.31-летний украинец, занимающий в рейтинге ATP 430-ю строчку, проиграл 318-й ракетке мира, 24-летнему немцу. Поединок длился полтора часа и завершился в пользу немца со счетом 7:6(2), 6:2.Марченко сделал один брейк, выполнил один эйс и допустил две двойные ошибки. На счету Мазура три брейка, одиннадцать эйсов и две двойные ошибки.Напомним, Сергей Стаховский выбыл из борьбы в одиночном разряде в третьем круге.В парном разряде Стаховский белорусом Андреем Василевским завершили выступление в 1/4 финала, проиграв россиянину Роману Сафиуллину и белорусу Владимиру Игнатику – 5:7, 2:6.

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