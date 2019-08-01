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Мальорка. Илья Марченко завершил выступление в 1/4 финала
В Мальорке (Испания) на турнире ATP серии Challenger Tour - Rafa Nadal Open By Sotheby's  с призовым фондом 46,600 евро в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

31-летний украинец Илья Марченко, занимающий в рейтинге ATP 430-ю строчку, проиграл 318-й ракетке мира, 24-летнему немцу Даниэлю Мазуру. Поединок длился полтора часа и завершился в пользу немца со счетом 7:6(2), 6:2.

Марченко сделал один брейк, выполнил один эйс и допустил две двойные ошибки. На счету Мазура три брейка, одиннадцать эйсов и две двойные ошибки. 

Напомним, Сергей Стаховский выбыл из борьбыв одиночном разряде в третьем круге.

В парном разряде Стаховский белорусом Андреем Василевским завершили выступление в 1/4 финала, проиграв россиянину Роману Сафиуллину и белорусу Владимиру Игнатику – 5:7, 2:6.
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