US Open. Симона Халеп - Тэйлор Таунсенд: обзор матча второго круга (Видео)

Четвертая ракетка мира ракетка мира румынка Симона Халеп в матче второго круга на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке потерпела поражение от прошедшей через квалификацию американки Тэйлор Таунсенд, занимающей в мировом рейтинге 116-е место. Поединок продолжался 2 часа 4 минуты и завершился в пользу американки со счетом 2:6, 6:3, 7:6(4).

В третьем круге соперницей Таунсенд будет еще одна румынка - Сорана Кырстя, которая победила испанку Алёну Большову-Задойнову – 3:6, 6:4, 6:2.





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