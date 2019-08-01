US Open. Наоми Осака – Магда Линетт: обзор матча второго круга (Видео)

Наоми Осака в матче второго круга на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке в двух сетах обыграла польку Магду Линетт, занимающую в мировом рейтинге 53-е место, со счетом

За выход в четвертый раунд соревнований Наоми Осака поспорит с обладательницей wild card американкой Кори Гауф.



Действующая чемпионка турнира, первая ракетка мира японкав матче второго круга на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке в двух сетах обыграла польку Магду Линетт, занимающую в мировом рейтинге 53-е место, со счетом 6:2, 6:4 . Матч продолжался 1 час 11 минут.За выход в четвертый раунд соревнований Наоми Осака поспорит с обладательницей wild card американкой Кори Гауф.

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