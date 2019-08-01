US Open. Александр Зверев-Фрэнсис Тиафо: обзор матча второго круга (Видео)

Александр Зверев (6) минутв матче второго круга на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке в пяти сетах одолел 21-летнего американца Фрэнсиса Тиафо, занимающего в мировом рейтинге 45-е место, со счетом

За выход в четвертый раунд соревнований Зверев сыграет против словенца Аляжа Бедене.



Шестая ракетка мира, 22-летний немец(6) минутв матче второго круга на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке в пяти сетах одолел 21-летнего американца, занимающего в мировом рейтинге 45-е место, со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3 . Поединок продолжался 3 часа 9 минут.За выход в четвертый раунд соревнований Зверев сыграет против словенца Аляжа Бедене.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.