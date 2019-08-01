US Open. Зверев, Медведев, Монфис вышли в третий круг и другие результаты

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у мужчин в одиночном разряде завершились матчи второго круга.



Шестая ракетка мира, 22-летний немец Александр Зверев (6) в пяти сетах одолел 21-летнего американца Фрэнсиса Тиафо, занимающего в мировом рейтинге 45-е место, со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3.



Поединок продолжался 3 часа 9 минут. Зверев сделал четыре брейка из 12-ти возможных, Тиафо – три из одиннадцати. Александр выполнил 22 эйса и совершил одиннадцать двойных ошибок, а Фрэнсис шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче.



За выход в четвертый раунд соревнований Зверев сыграет против словенца Аляжа Бедене, который в пяти сетах вырвал победу у француза Бенуа Пэра (29) - 4:6, 6:7(3), 6:2, 7:5, 7:6(4).



Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты. Хард. Призовой фонд $57,238,700. 128 участников.

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 6) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3

Аляж Бедене (Словения) - Бенуа Пэр (Франция, 29) – 4:6, 6:7(3), 6:2, 7:5, 7:6(4)

Даниил Медведев (Россия, 5) – Уго Дельен (Боливия) – 6:3, 7:5, 5:7, 6:3

Душан Лайович (Сербия, 27) – Денис Кудла (США, LD) – 7:5, 7:5, 0:6, 6:3

Даниэль Эванс (Великобритания) - Люка Пуи (Францияч, 25) – 6:4, 6:3, 6:7(4), 6:4

Даивд Гофен (Бельгия, 15) – Грегуар Баррер (Франция, Q) – 6:2, 6:2, 6:2

Алекс де Минор (Австралия) - Кристьян Гаррин (Чиди, 31) – 6:3, 7:5, 6:3

Стэн Вавринка (Швейцария, 23) – Жереми Шарди (Франция) – 6:4, 6:3, 6:7(3), 6:3

Маттео Берреттини (Италия, 24) – Джордан Томпсон (Австралия) – 7:5, 7:6(5), 4:6, 6:1

Николоз Басилашвили (Грузия, 17) – Дженсон Бруксби (США, Q) – 3:6, 7:6(3), 7:5, 6:2

Джон Иснер (США, 14) – Ян-Леннард-Штруфф (Германия) – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)

Диего Шварцман (Аргентина, 20) – Егор Герасимов (Беларусь, Q) – 6:4, 6:2, 6:0

Ник Кирьос (Австралия, 28) – Антуан Хон (Франция, WC) – 6:4, 6:2, 6:4

Гаэль Монфис (Франция, 13) – Мариуш Копил (Румыния) – 6:3, 6:2, 6:2

Чхун Хён (Южная Корея, Q) - Фернандо Вердаско (Испания, 32) – 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6(3)

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