На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

US Open. Осака, Бенчич, Конта вышли в третий круг, Халеп, Квитова и Соболенко выбыли и другие результаты
 В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у женщин в одиночном разряде завершились матчи второго круга. 

Действующая чемпионка турнира, первая ракетка мира японка Наоми Осака (1) в двух сетах обыграла польку Магду Линетт, занимающую в мировом рейтинге 53-е место, со счетом 6:2, 6:4.

За 1 час 11 минут игрового времени Осака выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Наоми ошиблась на подаче три раза, а Магда – два.

За выход в четвертый раунд соревнований Осака поспорит с обладательницей wild card американкой Кори Гауф, которая была сильнее Тимеи Бабош из Венгрии (Q) - 6:2, 4:6, 6:4.

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты.  Хард. Призовой фонд $57, 238,700. 128 участников.
Второй круг. Женщины.
Наоми Осака (Япония, 1) – Магда Линетт (Польша) – 6:2, 6:4
Кори Гауф (США, WC) – Тимея Бабош (Венгрия, Q) – 6:2, 4:6, 6:4
Тэйлор Таунсенд (США, Q) – Симона Халеп (Румыния, 4) – 2:6, 6:3, 7:6(4)
Белинда Бенчич (Швейцария, 13) – Ализе Корне (Франция) – 6:4, 1:6, 6:2

Анетт Контавейт (Эстония, 21) – Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 7:5, 6:2
Йоханна Конта (Великобритания, 16) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:1, 6:0
 Андреа Петкович (Германия) - Петра Квитова (Чехия, 6) – 6:4, 6:4
Софья Кенин (США, 20) –Лаура Зигемунд (Германия) – 7:6(4), 6:0
Каролина Мухова (Чехия) – Се Су-Вей (Тайвань (29) – 6:1, 4:6, 7:6(2)
Петра Мартич (Хорватия, 22) – Анна Богдан (Румыния (Q) – 6:2, 6:4
Анасттасия Севастова (Латвия, 12) – Ига Свёнтек (Польша) – 3:6, 6:1, 6:3
Фиона Ферро (Франция) – Кристина Младенович (Франция) – 6:4, 6:7(3), 6:3
Ван Цян (Китай, 18) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 7:5, 6:4
Мария Саккари (Греция, 30) – Пэн Шуай (Китай, Q) – 6:7(5), 6:4, 6:2
Онс Жабер (Тунис) – Александра Саснович (Беларусь) – 3:6, 6:4, 6:2
Элисе Мертенс (Бельгия, 25) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:2, 6:2
Чжан Шуай (Китай) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:6(5), 4:6, 6:3
Бьянка Андрееску (Канада, 15) – Кирстен Флипкенс (Бельгия, LL) – 6:3, 7:5
Юлия Путинцева (Казахстан) – Арина Соболенко (Беларусь, 9) – 6:3, 7:6(3)
Елена Остапенко (Латвия) – Элисон Риске (Великобритания) – 6:4, 6:3
Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:5, 6:4
Юлия Гёргес (Германия, 26) – Франческа ди Лоренцо (США, WC) – 7:5, 6:0
Донна Векич (Хорватия, 23) – Кайа Канепи (Єстония) – 7:5, 6:3
Каролин Возняцки (Дания, 19) – Даниєль Коллинз (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

US Open. Осака, Бенчич, Конта вышли в третий круг, Халеп, Квитова и Соболенко выбыли и другие результаты
US Open. Надежда Киченок в паре с Эбигейл Спирс вышли во второй круг
US Open. Ястремская - Петерсон: обзор матча второго круга (Видео)
US Open. Надаль и Рублев вышли в третий круг на отказе соперников
US Open. Ястремская стала соперницей Свитолиной

Последние новости спорта

12:03

US Open. Осака, Бенчич, Конта вышли в третий круг, Халеп, Квитова и Соболенко выбыли и другие результаты 34 | Теннис

11:04

Волейбол. Чемпионат Европы. Украинки победили команду Португалии 59 | Волейбол

09:28

US Open. Надежда Киченок в паре с Эбигейл Спирс вышли во второй круг 60 | Теннис

09:10

US Open. Ястремская - Петерсон: обзор матча второго круга (Видео) 92 | Теннис / Видео

08:53

US Open. Надаль и Рублев вышли в третий круг на отказе соперников 90 | Теннис

08:38

US Open. Ястремская стала соперницей Свитолиной 99 | Теннис / Главные новости спорта

21:02

Испанец Хесус Эррада - выиграл шестой этап на «Вуэльте Испании»; Падун – 40-й (+Видео) 207 | Велоспорт

20:36

Открытая тренировка Ломаченко, Кэмпбелла и бойцов андеркарда (Видео) 206 | Бокс / Видео

19:38

Мальорка. Сергей Стаховский не пробился в четвертьфинал 165 | Теннис

17:36

Мальорка. Илья Марченко вышел в 1/4 финала 163 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

US Open. Ястремская - Петерсон: обзор матча второго круга (Видео)

Открытая тренировка Ломаченко, Кэмпбелла и бойцов андеркарда (Видео)

US Open. Серена Уильямс – Кэти Макнелли: обзор матча второго круга (Видео)

US Open. Новак Джокович – Хуан Игнасио Лондеро: обзор матча второго круга (Видео)

US Open. Роджер Федерер – Дамир Джумхур: обзор матча второго круга (Видео)

US Open. Элина Свитолина – Винус Уильямс: обзор матча второго круга (Видео)

US Open. Монфис – Рамос-Виньолас: обзор матча первого круга (Видео)



Топ-новости недели

US Open. Ястремская стала соперницей Свитолиной
US Open. Свитолина обыграла Винус Уильямс и вышла в третий круг
Дарья Белодед – чемпионка мира по дзюдо в категории до 48 кг (+Видео)
Вита Семеренко выиграла бронзу в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону
Кривонос выиграла бронзу в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Август 2019 (464)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги