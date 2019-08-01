US Open. Осака, Бенчич, Конта вышли в третий круг, Халеп, Квитова и Соболенко выбыли и другие результаты

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у женщин в одиночном разряде завершились матчи второго круга.



Действующая чемпионка турнира, первая ракетка мира японка Наоми Осака (1) в двух сетах обыграла польку Магду Линетт, занимающую в мировом рейтинге 53-е место, со счетом 6:2, 6:4.



За 1 час 11 минут игрового времени Осака выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Наоми ошиблась на подаче три раза, а Магда – два.



За выход в четвертый раунд соревнований Осака поспорит с обладательницей wild card американкой Кори Гауф, которая была сильнее Тимеи Бабош из Венгрии (Q) - 6:2, 4:6, 6:4.



Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты. Хард. Призовой фонд $57, 238,700. 128 участников .

Второй круг. Женщины.

Наоми Осака (Япония, 1) – Магда Линетт (Польша) – 6:2, 6:4

Кори Гауф (США, WC) – Тимея Бабош (Венгрия, Q) – 6:2, 4:6, 6:4

Тэйлор Таунсенд (США, Q) – Симона Халеп (Румыния, 4) – 2:6, 6:3, 7:6(4)

Белинда Бенчич (Швейцария, 13) – Ализе Корне (Франция) – 6:4, 1:6, 6:2



Анетт Контавейт (Эстония, 21) – Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 7:5, 6:2

Йоханна Конта (Великобритания, 16) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:1, 6:0

Андреа Петкович (Германия) - Петра Квитова (Чехия, 6) – 6:4, 6:4

Софья Кенин (США, 20) –Лаура Зигемунд (Германия) – 7:6(4), 6:0

Каролина Мухова (Чехия) – Се Су-Вей (Тайвань (29) – 6:1, 4:6, 7:6(2)

Петра Мартич (Хорватия, 22) – Анна Богдан (Румыния (Q) – 6:2, 6:4

Анасттасия Севастова (Латвия, 12) – Ига Свёнтек (Польша) – 3:6, 6:1, 6:3

Фиона Ферро (Франция) – Кристина Младенович (Франция) – 6:4, 6:7(3), 6:3

Ван Цян (Китай, 18) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 7:5, 6:4

Мария Саккари (Греция, 30) – Пэн Шуай (Китай, Q) – 6:7(5), 6:4, 6:2

Онс Жабер (Тунис) – Александра Саснович (Беларусь) – 3:6, 6:4, 6:2

Элисе Мертенс (Бельгия, 25) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:2, 6:2

Чжан Шуай (Китай) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:6(5), 4:6, 6:3

Бьянка Андрееску (Канада, 15) – Кирстен Флипкенс (Бельгия, LL) – 6:3, 7:5

Юлия Путинцева (Казахстан) – Арина Соболенко (Беларусь, 9) – 6:3, 7:6(3)

Елена Остапенко (Латвия) – Элисон Риске (Великобритания) – 6:4, 6:3

Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:5, 6:4

Юлия Гёргес (Германия, 26) – Франческа ди Лоренцо (США, WC) – 7:5, 6:0

Донна Векич (Хорватия, 23) – Кайа Канепи (Єстония) – 7:5, 6:3

Каролин Возняцки (Дания, 19) – Даниєль Коллинз (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:4

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