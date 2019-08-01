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US Open. Надежда Киченок в паре с Эбигейл Спирс вышли во второй круг
В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Надежда Киченок (47-я в парном рейтинге WTA) со своей напарницей американкой Эбигейл Спирс (41) стартовали с победы над обладательницами wild card – американками Усве Майтане Арконады (170) и Хэйли Картер (103) со счетом 6:1, 6:3.

Матч продолжался 57 минут. Киченок и Спирс взяли пять подач соперниц и не удержали одну свою. На счету победительниц один эйс при отсутствии двойных ошибок, а американки ни разу не подали навылет и совершили пять двойных ошибок.

Во втором круге Надежда и Эбигейл сыграют с победительницами матча Эшли Барти / Виктория Азаренко (Австралия/Беларусь) – Моника Никулеску / Маргарита Гаспарян (Румыния/Россия).
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