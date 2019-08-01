US Open. Ястремская - Петерсон: обзор матча второго круга (Видео)

Даяна Ястремская в матче второго круга на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке в двух партиях взяла верх над шведкой Ребеккой Петерсон, занимающей в мировом рейтинге 71-е место, со счетом

За выход в 1/8 финала Ястремская сразится с



32-я ракетка мира украинкав матче второго круга на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке в двух партиях взяла верх над шведкой, занимающей в мировом рейтинге 71-е место, со счетом 6:4, 6:1 . Матч продолжался За 1 час 16 минут,За выход в 1/8 финала Ястремская сразится с Элиной Свитолиной

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