US Open. Ястремская стала соперницей Свитолиной

Фото: j48tennis.net



32-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская (32) в двух партиях взяла верх над 24-летней шведкой Ребеккой Петерсон, занимающей в мировом рейтинге 71-е место, со счетом 6:4, 6:1.



За 1 час 16 минут, проведенные на корте Ястремская реализовала пять брейк-пойнтов из 12-ти возможных, Петерсон – один из трех. Даяна выполнила четыре эйса и допустила столько же двойных ошибок, а Ребекка один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче.



За выход в 1/8 финала Ястремской предстоит сразиться со своей соотечественницей



Свитолина: У нас с Ястремской получился бы интересный матч В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.32-я ракетка мира, 19-летняя украинка(32) в двух партиях взяла верх над 24-летней шведкой, занимающей в мировом рейтинге 71-е место, со счетом 6:4, 6:1.За 1 час 16 минут, проведенные на корте Ястремская реализовала пять брейк-пойнтов из 12-ти возможных, Петерсон – один из трех. Даяна выполнила четыре эйса и допустила столько же двойных ошибок, а Ребекка один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче.За выход в 1/8 финала Ястремской предстоит сразиться со своей соотечественницей Элиной Свитолиной

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