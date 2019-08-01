Мальорка. Сергей Стаховский не пробился в четвертьфинал

В Мальорке (Испания) на турнире ATP серии Challenger Tour - Rafa Nadal Open By Sotheby's с призовым фондом 46,600 евро в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



33-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под седьмым номером, проиграл 32-летнему словенцу Блажу Кавчичу, занимающему в рейтинге ATP 239-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 44 минуты и завершился в пользу словенца со счетом 6:4, 6:2.



Стаховский реализовал один брейк-пойнт из одиннадцати, Кавчич – четыре из десяти. Сергей выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки, а Блаж пять раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче.



Стаховский продолжает выступление в парном разряде, где в дуэте с белорусом Андреем Василевским они посеяны под вторым номером и за выход в полуфинал турнира сыграют против россиянина Романа Сафиуллина и белоруса Владимира Игнатика.



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