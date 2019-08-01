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Мальорка. Илья Марченко вышел в 1/4 финала
В Мальорке (Испания) на турнире ATP серии Challenger Tour - Rafa Nadal Open By Sotheby's  с призовым фондом 46,600 евро в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

31-летний украинец Илья Марченко, занимающий в рейтинге ATP 430-ю строчку, одержал победу над 230-й ракеткой мира, 22-летним россиянином Романом Сафиуллиным со счетом 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 15 минут. Марченко взял четыре подачи Сафиуллина и отыграл все пять его брейк-пойнтов. На подаче соперники допустили по две двойные ошибки, при этом Илья выполнил семь эйсов, а Роман – один.

В четвертьфинале Марченко сыграет с немцем  Даниэлем Масуром, который победил австрийца Лукаса Медлера - 2:6, 6:4, 7:6(10).

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