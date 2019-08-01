Свитолина: У нас с Ястремской получился бы интересный матч

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала участницей третьего круга на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке после



За выход в 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская - Ребекка Петерсон (Швеция).



Свитолина считает, что у них с Даяной получился бы интересный матч:



«Мы с Даяной из одного города, это отлично, что есть еще одна девочка из Одессы, которая так здорово играет. Мы никогда вместе не играли, никогда не тренировались друг с другом, порой мы общаемся.



Думаю, что матч получился бы интересным, и в любом случае одна из украинских теннисисток прошла бы в четвертый круг, это тоже хорошо. Она совершенствуется, это хорошие новости для нее, она обыгрывает хороших соперниц, показывает мощный теннис.



Мне важно показать свой лучший теннис, тогда у меня будет хорошая возможность здорово отыграть этот матч».



Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала участницей третьего круга на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке после победы над американкой Винус Уильямс.За выход в 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская - Ребекка Петерсон (Швеция).Свитолина считает, что у них с Даяной получился бы интересный матч:«Мы с Даяной из одного города, это отлично, что есть еще одна девочка из Одессы, которая так здорово играет. Мы никогда вместе не играли, никогда не тренировались друг с другом, порой мы общаемся.Думаю, что матч получился бы интересным, и в любом случае одна из украинских теннисисток прошла бы в четвертый круг, это тоже хорошо. Она совершенствуется, это хорошие новости для нее, она обыгрывает хороших соперниц, показывает мощный теннис.Мне важно показать свой лучший теннис, тогда у меня будет хорошая возможность здорово отыграть этот матч».

По материалам: Большой теннис Украины

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