US Open. Федерер в четырех сетах обыграл Джумхура

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты. Хард. Призовой фонд $57,238,700. 128 участников.



В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Третья ракетка мира, 38-летний швейцарец(3) одержал победу над 27-летним боснийцем, занимающим в мировом рейтинге 99-е место, со счетом 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.За 2 часа 22 минуты на корте Федерер взял пять подач Джумхура и упустил две своих. Роджер выполнил 16 эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а Дамир два раза подал навылет и совершил восемь двойных.В третьем круге соперником Роджера Федерера станет или британец Даниэль Эванс, или француз Люка Пуи (25)Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Дамир Джумхур (Босния и Герцоговина) –3:6, 6:2, 6:3, 6:4