US Open. Свитолина обыграла Винус Уильямс и вышла в третий круг

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Пятая ракетка мира, 24-летняя украинка Элина Свитолина (5) обыграла 39-летнюю американку Винус Уильямс, занимающую в мировом рейтинге 52-е место, со счетом 6:4, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Свитолина реализовала четыре брейк-пойнта из 17-ти возможных, Уильямс – два из шести. Соперницы выполнили по три эйса, при этом Элина допустила две двойные ошибки, а Винус – семь. На счету украинки 14 виннерсов и 22 невынужденные ошибки, у американки – 29/46 соответственно.



За выход в 1/8 финала Свитолина сыграет или со своей соотечественницей Даяной Ястремской (32), или с Ребеккой Петерсон из Швеции.

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