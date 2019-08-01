US Open. Григор Димитров без борьбы вышел в третий раунд

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



28-летний болгарский теннисист Григор Димитров, занимающий в рейтинге ATP 78-е место, без борьбы стал участником третьего круга. Его соперник, 12-я ракетка мира хорват Борна Чорич снялся с US Open. Причиной отказа стала травма спины.



В третьем круге соперником Димитрова станет победитель матча между уругвайцем Пабло Куэвасом и поляком Камилем Майхшаком (LL)



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