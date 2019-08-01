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US Open. Кеи Нишикори стал участником третьего раунда
В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга. 

Седьмая ракетка мира, 29-летний японец Кеи Нишикори в четырех сетах обыграл 108-го номера рейтинга ATP, 29-летнего американца Брэдли Клана со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. Нишикори выиграл восемь геймов на приеме и проиграл четыре на своей подаче. Кеи выполнил два эйса и допустил пять двойных ошибок, а Клан 18 раз подал навылет и совершил восемь двойных.

За выход в 1/8 финала Нишикори сыграет с победителе матча Кристьян Гарин (Чили, 31) - Алекс де Минор (Австралия).
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