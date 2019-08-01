US Open. Каролина Плишкова вышла в третий круг

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Третья ракетка мира, 27-летняя чешка Каролина Плишкова (3) одержала победу над 21-летней грузинкой Мариам Болквадзе, занимающей в мировом рейтинге 202-ю строчку, со счетом 6:1, 6:4.



За 1 час 6 минут игрового времени Плишкова сделала четыре брейка и не удержала одну свою подачу. На счету Каролины девять эйсов и одна двойная ошибка, а Болквадзе ни разу не подала навылет и совершила шесть двойных ошибок.



В третьем раунде соперницей Каролины Плишковой станет победительница матча Александра Саснович (Беларусь) – Дженнифер Брэйди (США).



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