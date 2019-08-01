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US Open. Федерер - Нагал: обзор матча первого круга (Видео)
Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в матче первого круга на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке обыграл прошедшего через квалификацию индуса Сумита Нагала, занимающего 190-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4:6, 6:1, 6:2, 6:4. Матч продолжался 2 часа 30 минут.
Во втором раунде US Open Федерер сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром.

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