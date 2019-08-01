US Open. Джокович - Карбальес-Баэна: обзор матча первого круга (Видео)

Новак Джокович, посеянный под первым номером, в матче первого круга на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке одержал победу над 76-м номером мирового рейтинга, испанцем Роберто Карбальесом-Баэной, со счетом 6:4, 6:1, 6:4. Теннисисты играли 1 час 52 минуты.

Во втором круге соперником Джоковича будет Хуан-Игнасио Лондеро из Аргентины, который обыграл американца Сэма Куэрри – 3:6, 6:1, 7:6(3), 7:5.

Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира серб, посеянный под первым номером, в матче первого круга на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке одержал победу над 76-м номером мирового рейтинга, испанцем, со счетом 6:4, 6:1, 6:4. Теннисисты играли 1 час 52 минуты.Во втором круге соперником Джоковича будет Хуан-Игнасио Лондеро из Аргентины, который обыграл американца Сэма Куэрри – 3:6, 6:1, 7:6(3), 7:5.

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