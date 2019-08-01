US Open. Ястремская - Никулеску - Уитни Осуйве: обзор матча первого круга (Видео)

Даяна Ястремская, посеянная под 32-м номером, обыграла румынку Монику Никулеску, занимающую в рейтинге WTA 105-ю строчку, со счетом

За выход в третий круг турнира Ястремская поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон.



32-я ракетка мира украинка, посеянная под 32-м номером, обыграла румынку, занимающую в рейтинге WTA 105-ю строчку, со счетом 6:4, 1:6, 6:2 . Матч продолжался 1 час 54 минуты.За выход в третий круг турнира Ястремская поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон.

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