US Open. Элина Свитолина - Уитни Осуйве: обзор матча первого круга (Видео)

Элина Свитолина (5) в матче первого круга на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке обыграла в двух сетах американку Уитни Осуйве (WC), занимающую в мировом рейтинге 109-ю строчку, со счетом

За выход в третий раунд соревнований Свитолина сыграет с американкой



Украинская теннисистка(5) в матче первого круга на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке обыграла в двух сетах американку(WC), занимающую в мировом рейтинге 109-ю строчку, со счетом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 13 минут.За выход в третий раунд соревнований Свитолина сыграет с американкой Винус Уильямс

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