US Open. Плишкова и Конта стартовали с победы, Гарсия и Бушар выбывают и другие результаты

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57.238.700 у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Третья ракетка мира, 27-летняя чешка Каролина Плишкова (3) на двух тай-брейках одолела свою 24-летнюю соотечественницу, прошедшую через квалификацию Терезу Мартинцову, занимающую в рейтинге WTA 138- е место, со счетом 7:6(6), 7:6 (3).



Поединок продолжался 1 час 46 минут. За это время соперницы взяли по шесть подач друг-друга. Плишкова сделала четыре эйса и допустила две двойные ошибки, а Мартинцова один раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.



Во втором круге соперницей Плишковой будет грузинка Мариам Болквадзе (Q), которая обыграла американку Бернарду Пера - 6:3, 5:7, 6:4.



Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты. Хард. Призовой фонд $57, 238,700. 128 участников.

Первый круг. Женщины.

Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Тереза Мартинцова (Чехия, Q) – 7:6(6), 7:6 (3)

Мариам Болквадзе (Грузия, Q) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 5:7, 6:4

Йоханна Конта (Великобритания, 16) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 4:6, 6:2

Онс Жабер (Тунис) – Каролин Гарсия (Франция, 27) – 7:6(8), 6:2

Птра Мартич (Хорватия, 22) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:4, 4:6, 6:1

Анастасия Севастова (Латвия, 12) – Эжени Бушар (Канада) – 6:3, 6:3

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.