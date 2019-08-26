Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Ястремская поднялась на один пункт

Женская теннисная ассоциация (WTА) по состоянию на 26 августа опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира .



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира, Цуренко сохранила 40-ю позицию. На 32-е место вернулась Даяна Ястремская, два пункта потеряла Катерина Козлова (76).



Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Один пункт утратила Катарина Завацкая (128), а Ангелина Калинина и Марта Костюк сохранили 134-ю и 197-ю позиции соответственно.



Японка Наоми Осака сохранила лидерство в мировой классификации и опережает на 105 очков австралийку Эшли Барти. Топ-10 замкнула американка Слоан Стивенс, поднявшись с 11-го места.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 26.08.2019г.

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6606 очков

2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6315

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4743

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4492

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4386

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325

8 (8). Серена Уильямс (США) — 3935

9 (10). Мэдисон Кис (США) — 3267

10 (11). Слоан Стивенс (США) — 3189

…

32 (33). Даяна Ястремская (Украина) – 1679

40 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1337

76 (74). Катерина Козлова (Украина) – 821

128 (127) – Катарина Завацкая (Украина) - 488

134 (134). Ангелина Калинина (Украина) – 460

197 (197). Марта Костюк (Украина) – 297

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