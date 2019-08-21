US Open. Новак Джокович начнет защиту титула против Роберто Карбальеса-Баэны

Марина Бех-Романчук - чемпионка Украины в прыжках в длину 113 | Легкая атлетика
Владимир Киц и Виктория Калюжная - чемпионы Украины в беге на 5000 метров 98 | Легкая атлетика
Анна Гацько-Федусова - чемпионка Украины в метании копья 105 | Легкая атлетика
Евгений Гуцол и Виктория Николенко - чемпионы Украины в беге на 800 метров 107 | Легкая атлетика
Сергей Смелик и Татьяна Кайсен чемпионы Украины в беге на 200 метров 104 | Легкая атлетика
Юлия Левченко с лучшим результатом в сезоне стала чемпионкой Украины в прыжках в высоту 127 | Легкая атлетика
Дарина Слобода с личным рекордом победила в семиборье на чемпионате Украины в Луцке 106 | Легкая атлетика
Александр Нечипорук выиграл чемпионат Украины в метании копья 126 | Легкая атлетика
Денис Нечипоренко и Анна Рыжикова – чемпионы Украины в барьерном беге на 400 м 143 | Легкая атлетика
Александр Малосилов – чемпион Украины в тройном прыжке 132 | Легкая атлетика
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