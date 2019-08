US Open. Украинки узнали имена первых соперниц

С 26 августа по 7 сентября в Нью-Йорке пройдет последний в сезоне, четвертый турнир Большого шлема - Открытый чемпионат США по теннису (US Open). Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира.В женских соревнованиях примут участие четыре украинки.Пятая ракетка мираполучила пятый номер посева и в первом круге встретится с американкой Уитни Осуйве, занимающей в рейтинге WTA 107-е место и получившей от организаторов турнира wild card.В прошлом году Свитолина завершила выступление на US Open в четвертом круге.33-я ракетка мира, посеянная по 32-м номером, будет стартовать против румынской теннисистки Моники Никулеску, занимающей в мировом рейтинге 105-е место.В прошлом году Даяна дебютировала на US Open и выбыла из борьбы в первом круге основной сетки.Первой соперницей 40-я ракетки мирабудет немка Мона Бартель, занимающая в мировом рейтинге 102-е место. На прошлогоднем турнире Цуренко дошла до 1/4 финала, где проиграла японке Наоми Осаке., занимающая в рейтинге WTA 74-е место, в первом круге сыграет против одной из победительниц квалификации.Первый номер посева получила действующая чемпионка US Open - японка, под вторым номером посеяна австралийка, под третьим - чешка, под четвертым – румынкаПрошлогодняя финалистка турнира, американка, посеянная под восьмым номером, получила в соперницы россиянкуС полным списком сеяных можно ознакомиться по этой ссылке