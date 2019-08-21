US Open. Украинки узнали имена первых соперниц

Последние новости спорта

20:16

Марина Бех-Романчук - чемпионка Украины в прыжках в длину 113 | Легкая атлетика

20:04

Владимир Киц и Виктория Калюжная - чемпионы Украины в беге на 5000 метров 98 | Легкая атлетика

19:48

Анна Гацько-Федусова - чемпионка Украины в метании копья 105 | Легкая атлетика

19:32

Евгений Гуцол и Виктория Николенко - чемпионы Украины в беге на 800 метров 107 | Легкая атлетика

19:20

Сергей Смелик и Татьяна Кайсен чемпионы Украины в беге на 200 метров 104 | Легкая атлетика

19:06

Юлия Левченко с лучшим результатом в сезоне стала чемпионкой Украины в прыжках в высоту 127 | Легкая атлетика

18:58

Дарина Слобода с личным рекордом победила в семиборье на чемпионате Украины в Луцке 106 | Легкая атлетика

18:46

Александр Нечипорук выиграл чемпионат Украины в метании копья 126 | Легкая атлетика

18:38

Денис Нечипоренко и Анна Рыжикова – чемпионы Украины в барьерном беге на 400 м 143 | Легкая атлетика

18:23