US Open. Завацкая выбыла из борьбы в квалификации

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57 000 000 проходит квалификация.



127-я ракетка мира, 19-летняя украинка Катарина Завацкая, посеянная под 20-м номером, во втором раунде проиграла 25-летней немке Анне-Лене Фридзам, занимающей в рейтинге WTA 231-ю позицию. Поединок продолжался 1 час 58 минут и завершился в пользу немки со счетом 6:2, 4:6, 6:3.



Завацкая реализовала три брейк-пойнта из семи, Фридзам - пять из 13-ти. На счету Катарины четыре эйса и шесть двойных ошибок, а соперница шесть раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки.



Завацкая во второй раз играла в квалификации US Open. В прошлом году украинка выбыла из борьбы в первом раунде.



Отметим, что в основной сетке US Open-2019 будут стартовать четыре украинки – Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Екатерина Козлова.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.