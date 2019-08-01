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US Open. Завацкая выбыла из борьбы в квалификации
В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57 000 000 проходит квалификация.

127-я ракетка мира, 19-летняя украинка Катарина Завацкая, посеянная под 20-м номером, во втором раунде проиграла 25-летней немке Анне-Лене Фридзам, занимающей в рейтинге WTA 231-ю позицию. Поединок продолжался 1 час 58 минут и завершился в пользу немки со счетом 6:2, 4:6, 6:3.

Завацкая реализовала три брейк-пойнта из семи, Фридзам - пять из 13-ти. На счету Катарины четыре эйса и шесть двойных ошибок, а соперница шесть раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки.

Завацкая во второй раз играла в квалификации US Open. В прошлом году украинка выбыла из борьбы в первом раунде.

Отметим, что в основной сетке US Open-2019 будут стартовать четыре украинки – Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Екатерина Козлова.
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